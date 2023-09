Rei Carl XVI Gustaf, da Suécia, comemora 50 anos de reinado

ESTOCOLMO (Reuters) - O rei da Suécia, Carl XVI Gustaf, comemorou 50 anos no trono nesta sexta-feira com cerimônias em toda a capital, incluindo salvas de tiros, discursos e um jantar luxuoso com outros chefes de Estado.

A data é ápice de uma comemoração de quatro dias e o público foi convidado ao pátio do palácio de Estocolmo para parabenizar o rei de 77 anos, o monarca mais antigo do país nórdico.

"Acho que é importante homenagear nosso rei, pois ele completou 50 anos no trono hoje", disse Charlotta Gillersten, 59 anos, moradora de Estocolmo, enquanto ela e centenas de outras pessoas se reuniam no palácio. "Acho que ele faz um trabalho maravilhoso pela Suécia."