Paul Costelloe e Bora Aksu abrem Semana de Moda de Londres com muito romance

Por Sarah Mills

LONDRES (Reuters) - O estilista irlandês Paul Costelloe abriu a Semana de Moda de Londres, nesta sexta-feira, dizendo que estava "trazendo de volta um pouco de romance" às passarelas com vestidos femininos e looks suaves e fluidos.

A coleção primavera/verão 2024 do estilista de 78 anos, chamada "Il Giardino" (O Jardim), vestiu as modelos com jaquetas desestruturadas -- algumas com caudas, calças de linho de pernas largas, blusas com decote em V e vestidos com estampas florais.