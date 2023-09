Greta Thunberg é novamente acusada de desobedecer ordem policial

ESTOCOLMO (Reuters) - A ativista climática sueca Greta Thunberg foi acusada nesta sexta-feira de desobedecer a uma ordem policial, menos de dois meses depois de ter sido condenada e multada pelo mesmo delito.

Thunberg, de 20 anos, foi multada em 1.500 coroas suecas (134 dólares) por um tribunal sueco em 24 de julho por não ter saído de um protesto quando a polícia ordenou a retirada. Logo após o veredicto, Thunberg e outros ativistas do grupo ambientalista Reclaim the Future bloquearam a estrada para caminhões de petróleo no porto de Malmo e foram novamente retirados à força pela polícia.

"A manifestação não tinha permissão e levou ao bloqueio do tráfego de carros. A mulher se recusou a obedecer à ordem da polícia para deixar o local", disse o promotor em um comunicado.