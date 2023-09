França diz que não cortará laços culturais com Mali, Níger e Burkina Faso

PARIS (Reuters) - A França não pretende cortar os laços culturais com Burkina Faso, Mali e Níger, disse a ministra da Cultura nesta sexta-feira, depois que empresas de entretenimento criticaram uma decisão tomada esta semana de proibir todas as parcerias com artistas desses países africanos.

"A França sempre foi uma nação aberta e acolhedora para os artistas, portanto, não se trata de uma mudança de política. Trata-se de uma adaptação a um contexto de segurança extremamente deteriorado", afirmou a ministra da Cultura, Rima Abdul-Malak, à rádio RTL.

O governo do Níger foi derrubado por um golpe militar em julho, enquanto Burkina Faso tem sido dominado por militantes linha-dura há anos. Os militares de Mali também estão lutando contra uma aliança rebelde desde agosto, o que levou a França a proibir vistos e suspender a ajuda ao desenvolvimento para os três países.