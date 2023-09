Drew Barrymore pede "desculpas profundas" a sindicatos antes de retomar talk show

Por Lisa Richwine

LOS ANGELES (Reuters) - A atriz Drew Barrymore publicou um vídeo pedindo desculpas aos roteiristas de Hollywood nesta sexta-feira, mas disse que seguirá em frente com os planos de retomar seu talk show na próxima semana.

Barrymore foi alvo de protestos de membros do sindicato de roteiristas Writers Guild of America (WGA), sob o argumento de que ela estaria violando os termos de paralisação ao filmar novos episódios de "The Drew Barrymore Show". O primeiro está previsto para ir ao ar na segunda-feira.