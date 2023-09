Zeladores de Hollywood perdem empregos em meio a greve dupla

O Sindicato Internacional dos Empregados de Serviços (SEIU), que representa os zeladores, juntou-se recentemente ao Sindicato dos Roteiristas da América (WGA, na sigla em inglês) e ao sindicato de atores SAG-AFTRA em uma manifestação em frente aos escritórios da Netflix.

Apesar do sofrimento econômico, David Huerta, presidente do United Service Workers West do SEIU, juntou-se à multidão do lado de fora da Netflix e disse que seus trabalhadores estavam alinhados com os outros sindicatos porque todos dependem da produção do estúdio.

"A realidade é que sem um roteiro, sem um ator, sem um roteirista, sem um zelador, nada disso é possível, certo?", disse Huerta.