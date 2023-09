Taylor Swift domina e vence em nove categorias no Video Music Awards

"Isso é inacreditável", disse a cantora, durante uma pausa em sua turnê histórica Eras Tour, no palco enquanto segurava a estatueta de Artista do Ano. "O fato de este ser um prêmio votado pelos fãs significa muito para mim."

Foi também a segunda vitória consecutiva de Swift na categoria Vídeo do Ano. Em 2022, ela ganhou o prêmio por sua versão de 10 minutos da música "All Too Well".

Os nove prêmios concedidos a Swift na terça-feira igualaram o recorde de mais vitórias em uma noite, disse a MTV. Suas conquistas incluíram Música do Ano, Artista do Ano e Álbum do Ano, elevando suas vitórias totais no VMA para 23, atrás apenas de Beyoncé.

Entre outros vencedores da noite, o rapper Ice Spice venceu como Melhor Novo Artista, enquanto a brasileira Anitta venceu na categoria Melhor Clipe Latino pela segunda vez na carreira, desta vez com "Funk Rave".

Os artistas presentes na cerimônia incluíram Demi Lovato, Lil Wayne, Olivia Rodrigo e Nicki Minaj.