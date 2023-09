Jessica Chastain e Peter Sarsgaard levam Hollywood ao Festival de Toronto em meio a greves

Por Jenna Zucker

(Reuters) - Os atores Jessica Chastain e Peter Sarsgaard levaram o glamour de Hollywood ao Festival Internacional de Cinema de Toronto com seu drama familiar "Memory" em meio a greves que têm mantido a maioria das celebridades fora dos eventos.

O filme obteve um acordo provisório do sindicato Screen Actors Guild (SAG) e da American Federation of Television and Radio Artists (AFTRA), permitindo que as estrelas promovessem seu trabalho em um festival que, em sua maioria, não teve estrelas devido às greves de roteiristas e atores.