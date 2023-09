Atividade humana coloca sistemas de suporte à vida na Terra em risco, diz estudo

Dos nove limites avaliados, apenas a acidificação dos oceanos, a destruição da camada de ozônio e a poluição atmosférica -- principalmente partículas semelhantes à fuligem -- foram consideradas ainda dentro de limites seguros. O teto da acidificação dos oceanos, no entanto, estava perto de ser ultrapassado.

A concentração atmosférica de dióxido de carbono, o principal gás causador do efeito estufa, aumentou para cerca de 417 partes por milhão (ppm), significativamente superior ao nível seguro de 350 ppm.

Estima-se também que a atual taxa de extinção de espécies seja pelo menos dezenas de vezes mais rápida do que a taxa média dos últimos 10 milhões de anos, o que significa que o planeta já ultrapassou a fronteira segura para a diversidade genética.

"Na minha carreira nunca me baseei em tantas evidências como hoje", disse Johan Rockström, coautor do estudo e diretor do Instituto Potsdam para Pesquisa de Impacto Climático.

(Reportagem de Riham Alkousaa)