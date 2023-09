Hillary Clinton retorna à Casa Branca para evento de arte

Ex-senadora e ex-primeira-dama, Hillary, do Partido Democrata, foi a primeira mulher a ser indicada para a Presidência por um grande partido político norte-americano. Antes disso, ela atuou como a principal diplomata dos Estados Unidos no governo do presidente Barack Obama.

Os ganhadores do prêmio de artes foram celebrados pela primeira vez na Casa Branca pelo presidente Bill Clinton e pela então primeira-dama em 1994.

Embora tenha passado bastante tempo na Casa Branca durante o governo Obama, Hillary Clinton não retornou durante os quatro anos de mandato do republicano Trump.

Hillary tem apoiado Biden e criticado Trump. Mesmo quando Biden e seus assessores evitavam comentar sobre os problemas legais de Trump, ela se manifesta.

Hillary Clinton poderá ser chamada para ajudar Biden, de 80 anos, em sua candidatura à reeleição. Ela é popular entre as mulheres e tem sido uma das principais vozes a favor do direito ao aborto, uma questão fundamental para os eleitores de esquerda depois que a Suprema Corte derrubou Roe v Wade, que reconhecia o direito das mulheres ao aborto, no ano passado.