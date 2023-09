De "Hair Love" a "Young Love": A história animada de uma família negra na TV

"Também temos a família multigeracional, adicionamos os avós interpretados por Loretta Devine e Henry Lennix. E, obviamente, Zuri agora tem uma voz, e Stephen é Cudi", disse Cherry.

"Young Love" é outro capítulo do sucesso do curta-metragem, que já foi adaptado em um livro best-seller do New York Times, ganhou uma linha de cosméticos para crianças na Dove Kids Hair Love e usado como um pilar na aprovação do CROWN Act, um projeto de lei que visa acabar com a discriminação capilar nos Estados Unidos.