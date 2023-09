Elliot Page espera que novo filme "Close to You" abra corações e mentes

Por Divya Rajagopal

TORONTO (Reuters) - O ator canadense Elliot Page espera que seu papel no novo filme "Close to You" comova as pessoas e abra os corações e mentes dos espectadores, como aconteceu com ele.

O filme, que estreou no Festival de Cinema de Toronto no domingo, explora a história do personagem de Page, Sam, que retorna para casa após a transição de gênero para uma reunião de família, temendo as perguntas e os comentários constrangedores que provavelmente encontrará.