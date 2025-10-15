Victoria's Secret Fashion Show 2025: saiba horário, onde assistir, angels e atrações musicais

O tradicional Victorias Secret Fashion Show ocorre nesta quarta-feira, 15, em Nova York, marcando a segunda edição consecutiva após o retorno do evento em 2024, que encerrou um hiato de seis anos. Mantendo o formato que mistura desfiles e performances musicais, a apresentação promete reunir nomes icônicos das passarelas e novas apostas da moda global.

Que horas e onde assistir

A transmissão ao vivo começa às 19h30 (horário de Brasília) com o pink carpet, seguida pelo desfile principal às 20h. O público poderá acompanhar o evento pelo Prime Video, Amazon Live e também nos canais oficiais da Victorias Secret no YouTube, TikTok e Instagram.