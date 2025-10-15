'Vale Tudo': Raquel 'desaparece' em episódio da semana final da novela

Uma das protagonistas de Vale Tudo, Raquel, personagem de Taís Araújo, não teve nenhuma participação no capítulo desta terça, 14. A novela da Rede Globo chega ao fim nesta semana e o "sumiço" da personagem chamou a atenção na reta final. O capítulo de terça foi mais focado nas confissões e prisões de Celina (Malu Galli) e Heleninha (Paolla Oliveira), mas também focou em outros núcleos. No episódio de segunda, 13, a personagem de Taís apareceu por apenas 5 minutos.

Tanto no início do remake quanto na versão original, Raquel foi central na história. Na trama de 1988, por exemplo, a personagem foi a responsável por revelar a responsabilidade de Odete no acidente que envolveu Heleninha e Leonardo - que, diferente do remake, realmente morreu em um acidente de carro.

O "escanteamento" vem após declarações de Taís Araújo, que expressou descontentamento com o rumo da personagem. Em setembro, a atriz concedeu uma entrevista à Quem e comentou sobre a ocasião em que Raquel voltou a vender sanduíches na praia. "Quando peguei a Raquel para fazer, falei: 'Cara, a narrativa dessa mulher é a cara do Brasil. E ela vai ter uma ascensão social a partir do trabalho. Vai ser linda e ela vai ascender e ela vai permanecer'. Isso vai ser uma narrativa muito nova do que a gente vê sobre representação da mulher negra na teledramaturgia brasileira. Quando vejo que isso não aconteceu, como uma artista que quer contar uma nova narrativa de País, e a dramaturgia proporciona isso, confesso que fico triste e frustrada", disse à época.