'Vale Tudo': Raquel 'desaparece' em episódio da semana final da novela

São Paulo

Uma das protagonistas de Vale Tudo, Raquel, personagem de Taís Araújo, não teve nenhuma participação no capítulo desta terça, 14. A novela da Rede Globo chega ao fim nesta semana e o "sumiço" da personagem chamou a atenção na reta final. O capítulo de terça foi mais focado nas confissões e prisões de Celina (Malu Galli) e Heleninha (Paolla Oliveira), mas também focou em outros núcleos. No episódio de segunda, 13, a personagem de Taís apareceu por apenas 5 minutos.

Tanto no início do remake quanto na versão original, Raquel foi central na história. Na trama de 1988, por exemplo, a personagem foi a responsável por revelar a responsabilidade de Odete no acidente que envolveu Heleninha e Leonardo - que, diferente do remake, realmente morreu em um acidente de carro.

O "escanteamento" vem após declarações de Taís Araújo, que expressou descontentamento com o rumo da personagem. Em setembro, a atriz concedeu uma entrevista à Quem e comentou sobre a ocasião em que Raquel voltou a vender sanduíches na praia. "Quando peguei a Raquel para fazer, falei: 'Cara, a narrativa dessa mulher é a cara do Brasil. E ela vai ter uma ascensão social a partir do trabalho. Vai ser linda e ela vai ascender e ela vai permanecer'. Isso vai ser uma narrativa muito nova do que a gente vê sobre representação da mulher negra na teledramaturgia brasileira. Quando vejo que isso não aconteceu, como uma artista que quer contar uma nova narrativa de País, e a dramaturgia proporciona isso, confesso que fico triste e frustrada", disse à época.

O episódio final de Vale Tudo será transmitido no próximo sábado, 18. A expectativa é que o capítulo revele o verdadeiro assassino de Odete Roitman.

