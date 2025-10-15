'Vale Tudo': Na versão original, Raquel se entregou à polícia para salvar Maria de Fátima

Na versão original de Vale Tudo (1988), o desfecho da trama foi marcado por uma série de reviravoltas que envolveram o assassinato de Odete Roitman (Beatriz Segall) e o destino de Raquel (Regina Duarte) e Maria de Fátima (Gloria Pires). Na reta final, Raquel se entregou à polícia, assumindo o crime para proteger a filha, suspeita de ter matado a vilã. A empresária acreditava que a jovem, desesperada, poderia ter cometido o assassinato e decidiu assumir a culpa para poupá-la da prisão.

O gesto ocorreu após uma sucessão de conflitos e mentiras. Maria de Fátima, que havia se envolvido com César (Carlos Alberto Riccelli), tornou-se uma das suspeitas depois de invadir o apartamento de Odete para recuperar documentos que comprometiam Ivan (Antonio Fagundes) em um esquema de corrupção na TCA. A jovem encontrou as provas, mas foi surpreendida pela vilã. Com a morte de Odete, o clima de tensão dominou a novela, e Raquel tentou salvar a filha, acreditando que ela estivesse por trás do crime.

Antes disso, Fátima vendeu o próprio filho. Grávida de César, ela aceitou a ajuda de Olavo (Paulo Reis) para negociar o bebê com um casal de estrangeiros. O plano, no entanto, foi descoberto por Raquel, que conseguiu resgatar o neto no aeroporto antes que fosse levado para fora do País.