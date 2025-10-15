Quem é Felipe Selau, ex-ator de 'Malhação' encontrado morto?

*Alerta: a reportagem abaixo trata de temas como transtornos mentais. Se você está passando por problemas, veja ao final do texto onde buscar ajuda.

Felipe Selau foi encontrado morto ontem, em sua residência, em São Paulo. A notícia foi confirmada pela irmã do ator, a jogadora de futebol do Cruzeiro Pri Back, que não informou a causa da morte. O ator ficou conhecido por ter integrado o elenco de "Malhação" (Globo) em 2014 como o personagem João, ele utilizava o nome artístico de Felipe Céu. Atualmente, trabalhava como Produtor Executivo Sênior na marca Chilli Beans.

Mesmo em outra área, Felipe nunca deixou de atuar. Ele fez parte do videoclipe da cantora brasileira Alva, Honestamente, lançado em 2020. Três anos depois, por seu trabalho no curta-metragem Pandemonium, recebeu o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante na Paris Shorts Film Awards.