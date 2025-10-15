O primeiro e único projeto musical envolvendo Diane Keaton, que morreu aos 79 anos

A faixa ganhou um novo significado após sua morte. "Agora eu queria poder deixar ir. É uma noite silenciosa, é mais um ano, o primeiro Natal sem você aqui. Sinto tanto sua falta", diz um trecho da letra.

A morte de Diane Keaton

A causa da morte de Diane Keaton, aos 79 anos, no último sábado, 11, ainda é mistério. A atriz foi socorrida em casa e levada ao hospital, onde morreu, segundo o TMZ. Um porta-voz da família divulgou um comunicado pedindo privacidade, sem fornecer mais detalhes.

A revista norte-americana People conversou com uma pessoa próxima à atriz, que falou sobre o episódio de forma anônima: "Ela piorou de forma muito súbita, foi algo de partir o coração de todos que a amavam. Foi inesperado, especialmente para alguém tão espirituosa e com tanta força". Outra fonte acrescentou: "Até alguns meses atrás, ela saía para passear com seu cão todos os dias. Geralmente se vestia da mesma forma, com chapéu e óculos escuros, independentemente do clima".

Conhecida especialmente por seu papel em comédias românticas e em filmes do diretor (e ator) Woody Allen, Diane Keaton chegou a receber um Oscar por Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (1977). Clique aqui para relembrar os principais filmes e prêmios de sua carreira.