Mulher de Bruce Willis revela que a família já está vivendo o luto do artista

Emma Heming Willis fala mais uma vez sobre os desafios da família diante da condição de saúde do marido, o ator Bruce Willis. Em entrevista à revista Vogue Austrália, Emma contou como ela e as filhas estão enfrentando o diagnóstico avançado de demência frontotemporal do astro de Hollywood.

Na entrevista, Heming revelou que a família já vivencia o luto pela condição do ator. "Tive que aprender a conviver com essa dor. Ela está sempre comigo. Não consigo me livrar dela, mas vou respirar, ficar triste e sentir todos os sentimentos e emoções que eu tiver que sentir", afirmou.

Desde que o diagnóstico foi divulgado, em 2023, Willis se aposentou dos cinemas e se afastou dos holofotes. Com o avanço da doença, a família passou a ser responsável pela comunicação do artista, compartilhando apenas relatos e registros pontuais sobre o tratamento.