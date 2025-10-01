Mariela Garriga interpretará Maria Madalena no filme A Ressurreição de Cristo, de Mel Gibson

A sequência de A Paixão de Cristo, filme de sucesso dirigido por Mel Gibson e lançado em 2004, precisou escalar novos atores para os papéis de alguns dos personagens principais. Além do finlandês Jaakko Ohtonen, que assume o papel de Jesus no lugar de Jim Caviezel, a atriz cubana Mariela Garriga substitui Monica Bellucci como Maria Madalena.

Mariela Garriga tem 36 anos e nasceu em Havana, Cuba, mas tem tripla nacionalidade - cubana, italiana e americana. Ela esteve recentemente em Missão: Impossível - O Acerto Final, último longa da saga de Tom Cruise, mas começou no mundo da atuação ainda na adolescência, quando apareceu em um programa de TV local aos 13 anos e começou a se dedicar ao teatro.

Em 2009, aos 20 anos, Mariela se mudou para a Itália, onde começou a estudar artes dramáticas e atuação na Rodgers Acting Studio, em Milão. Posteriormente, viajou para os Estados Unidos e deu sequência aos estudos em Nova York.