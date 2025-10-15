Globo se pronuncia após alfinetadas a Band e HBO Max em evento para o mercado publicitário

Eduardo Sterblich, responsável pela apresentação do evento, disse, sobre a novela Beleza Fatal, grande sucesso da HBO Max de 2025: "A média de Vale Tudo é de mais de 29 milhões de espectadores por dia, sem contar quem vê pelo Globoplay. O recorde daquela beleza de novela da Bebel da 25 de Março é de menos de 2 milhões. É triste."

Ele se refere à Bebel de Paraíso Tropical, novela de 2007 da emissora, que comparou com a personagem Lola, vivida por Camila Pitanga na obra da HBO. O streaming respondeu às críticas através das redes sociais, confira aqui.

Sobre o reality culinário da Band, a chef Renata Vanzetto, mentora de Chef de Alto Nível da Globo comentou que um episódio de Chef de Alto Nível deu "mais audiência do que todas as temporadas de Masterchef juntas."

Nas redes sociais, internautas criticaram o posicionamento da emissora. "Beleza Fatal é basicamente tudo que a Globo tentou fazer nas suas novelas nos últimos anos e não conseguiu. Personagens cativantes, uma mocinha boa, uma excelente vilã carismática e ótimos atores no elenco", disse uma.

Confira o pronunciamento completo da Globo

"O UPFRONT 2026 da Globo, realizado no Ibirapuera, apresentou para o mercado publicitário conteúdos e dados de audiência que nos dão muito orgulho. Como é um evento para o mercado, é esperado que se fale em performance, o que dá transparência e contexto para tomadas de decisão de negócio.