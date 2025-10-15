Fafá se manifesta sobre investigação do MP que questiona uso da verba na Varanda de Nazaré

A edição de 2024, especificamente, não recebeu recursos da Lei Semear, programa estadual de incentivo cultural, nem repasses financeiros do Governo do Estado. O evento contou apenas com apoio institucional na estrutura, prática comum em grandes manifestações culturais, sem qualquer vínculo financeiro direto, segundo a artista.

"A edição de 2024, mencionada em publicações recentes, não recebeu qualquer recurso da lei de incentivo estadual do Pará (Lei Semear) nem qualquer tipo de repasse financeiro do Governo do Estado", informou o texto. Assim que a questão começou como procedimento preliminar, foi apresentada uma resposta oficial negando o recebimento de recursos públicos e juntando a errata que esclareceu o equívoco.

A nota destacou ainda que ao longo de sua trajetória, a Varanda de Nazaré tem sido realizada por meio de parcerias públicas e privadas regulares, com contratos formais e ampla prestação de contas, consolidando-se como referência nacional na valorização da fé, da cultura e da identidade amazônica.

Fafá e sua produtora reforçaram o compromisso com ética, transparência e promoção da cultura paraense no cenário nacional e internacional.

Leia a nota na íntegra:

"A Kaiapó Produções e a artista Fafá de Belém informam que são as maiores interessadas em que se investiguem os fatos tornados públicos recentemente. A Varanda de Nazaré é uma iniciativa independente, com 15 anos de história, construída e mantida com dedicação, amor e conduzida dentro dos mais altos padrões de legalidade, transparência e responsabilidade na gestão cultural. Todas as etapas de planejamento, captação e execução seguem processos formais e devidamente documentados, em conformidade com a legislação vigente.