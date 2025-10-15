Onde assistir o final de 'Vale Tudo'? Bares em SP fazem festas para exibição

Se você deseja descobrir "quem matou Odete Roitman" em grande estilo, nada melhor do que a emoção de assistir ao capítulo final de "Vale Tudo" com outros fãs e amigos. Por isso, alguns bares de São Paulo exibirão o desfecho em festas temáticas. Os eventos ocorrerão na sexta-feira, 17.
Zig
Uma das casas LGBT+ mais conhecidas pelas "watch parties" é a Zig. O local exibirá o final do folhetim e, em seguida, contará com o "After da Morte de Odete Roitman", ao som de artistas como Liniker, Urias, Katy da Voz e Duda Beat. Com duas localidades, na Barra Funda e na República, o clube confirmará onde a exibição será feita em uma data próxima.
Horário: a partir das 20h;
Localização: ZIG Studio (Av. Pacaembu, 33, Barra Funda) ou ZIG Duplex (R. Araújo, 155, República);
Ingressos: Entre R$ 20 e R$ 30
Espeto Bambu
Localizado bem próximo à Rua Augusta, o bar lésbico e LGBT+ Espeto Bambu promete até uma recompensa para o primeiro que acertar o assassino de Odete Roitman nos stories de seu Instagram. O prêmio vale duas cervejas.
Horário: a partir das 17h30;
Localização: Rua Haddock Lobo, 71, Cerqueira César;
Ingressos: Entrada gratuita
Mitte Bar
O bar também é LGBT+ e oferecerá, seguido da watch party de Vale Tudo, um episódio de Drag Race UK, além de sets com DJs e performances. A abertura do bar é às 18h, mas a festa começa duas horas depois, às 20h.
Horário: a partir das 20h;
Localização: Rua Rego Freitas 566, República;
Ingressos: Entrada gratuita
Mantra Bar
Localizado na Rua Augusta, o bar também fará uma noite com um bolão para quem acertar o assassino de Odete Roitman.
Horário: a partir das 20h;
Localização: R. Augusta, 538, Consolação;
Ingressos: a partir de R$ 17,50.
