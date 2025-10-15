Onde assistir o final de 'Vale Tudo'? Bares em SP fazem festas para exibição

Se você deseja descobrir "quem matou Odete Roitman" em grande estilo, nada melhor do que a emoção de assistir ao capítulo final de "Vale Tudo" com outros fãs e amigos. Por isso, alguns bares de São Paulo exibirão o desfecho em festas temáticas. Os eventos ocorrerão na sexta-feira, 17.

Zig

Uma das casas LGBT+ mais conhecidas pelas "watch parties" é a Zig. O local exibirá o final do folhetim e, em seguida, contará com o "After da Morte de Odete Roitman", ao som de artistas como Liniker, Urias, Katy da Voz e Duda Beat. Com duas localidades, na Barra Funda e na República, o clube confirmará onde a exibição será feita em uma data próxima.

Horário: a partir das 20h;