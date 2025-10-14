Não vai ser fácil, mas tenho fé, diz Val Marchiori no início de quimioterapia

Ao lado do marido e filhos, a empresária e apresentadora Val Marchiori começou nesta terça-feira, 14, sua primeira sessão de quimioterapia como parte do tratamento contra o câncer diagnosticado em agosto.

Em entrevista à revista Quem, a ex-participante do reality Mulheres Ricas detalhou o cronograma médico: serão seis sessões de quimioterapia, cada uma com duração de cerca de cinco horas, realizadas a cada três semanas.

Ela disse estar confiante e amparada pela fé e pelo apoio da família. "Tenho fé em Deus, estou com meus filhos, meu marido, muita gente me apoiando. E Deus, em primeiro lugar, que eu vou vencer essa. Tenho discernimento de que não vai ser fácil", declarou.