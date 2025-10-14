Luan Pereira dá entrada no hospital com pedras nos rins

O cantor Luan Pereira precisou ir ao hospital nesta segunda-feira, 13, após sentir fortes dores, que classificou como as piores de sua vida. Em suas redes sociais, ele contou que foi medicado e segue em tratamento.

"Começando a semana desse jeito: pedra nos rins, maior dor da minha vida, meu Deus", escreveu o sertanejo, que já recebeu alta e está em um hotel.

Luan relatou dificuldade em encontrar posição por conta da dor. "Vira de lado, de costas, de frente, de qualquer jeito, até do avesso. Você se enverga, se encolhe e não tem nada que faça essa dor parar. Já tomei remédio, Tramal, Morfina, mas essa dor descarada volta", contou.