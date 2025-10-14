Lollapalooza 2026 anuncia Ruel e Blood Orange no line-up

O Lollapalooza Brasil 2026 anunciou, nesta terça-feira, 14, mais dois nomes no line-up: Ruel e Blood Orange. Os artistas substituirão Lola Young e D4vd, que tiveram suas apresentações canceladas no festival.

Os novos anunciados sobem ao palco no primeiro dia de evento: 20 de março. A data tem como headliner a cantora Sabrina Carpenter.

Ao todo, 70 atrações compõem o line-up do Lollapalooza Brasil. Dezesseis nomes farão sua estreia no Brasil - ao todo, 31 artistas internacionais fazem parte das atrações do festival.