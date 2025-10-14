Em 'Vale Tudo', Heleninha pede 'um mambo caliente' e web elogia Paolla Oliveira

Originalmente, na novela de 1988, o porre do "mambo caliente" é o último de Heleninha, e depois disso ela consegue parar de beber definitivamente. Por enquanto, ainda não sabemos se o mesmo irá acontecer na nova versão.

Nas redes sociais, as reações à cena se dividiram. Enquanto alguns aprovaram o momento, outros a consideraram um exagero, já que Heleninha já havia mencionado o mambo em outras ocasiões. Mesmo assim, a atuação de Paolla Oliveira foi aprovada e elogiada.

A própria atriz fez uma comparação entre as duas versões da cena. Ela compartilhou um vídeo com ambas lado a lado, e revelou que a proposta foi concebida como uma homenagem a Renata Sorrah:

"Essa cena chegou pra mim com um pedido para que fosse uma homenagem. Que fosse relembrada essa cena original, onde, entre o mambo e os cambrés, marcou uma época e ultrapassou gerações. Felicidade gigante a minha de poder homenagear a imensa Renata Sorrah. Aí foi um misto de desafio e frio na barriga, porque a vida é feita desses momentos. Bota um mambo aí e bora acompanhar essa reta final de Vale Tudo."