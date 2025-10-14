Em Família: Globo apresenta programa que Eliana terá aos domingos

É oficial: Eliana voltará aos domingos. A apresentadora comandará o Em Família com Eliana, que irá ao ar na Globo aos domingos em 2026. A novidade foi anunciada pela emissora nesta segunda-feira, 13, durante evento para o mercado publicitário. O programa deve estrear em março.

De acordo com o comunicado oficial da Globo, "Em Família com Eliana vai celebrar a cultura brasileira através da paixão pela música de diferentes ritmos do país e pela tradição de reunir a família no domingo".

A apresentadora viajará para visitar famosos com forte tradição musical, revelando histórias inspiradoras e curiosidades de suas famílias. No estúdio, Eliana receberá familiares dos convidados, que serão jurados na competição que acontecerá no palco.