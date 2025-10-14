'A vida é muito curta para ser triste', diz Cara Bastone, que lança 'Quando Menos se Espera'

Assim como a personagem, a escritora mora no bairro com seu marido e os dois filhos e tentou refletir sua experiência com o local no livro. "Existem pequenos pedaços que estão no livro que refletem muito a minha vida", afirmou. Na trama, por exemplo, a protagonista passa por uma barbearia ao virar a esquina de sua casa, o que também acontece com ela.

A escritora começou a trabalhar no livro no final de sua primeira gestação, período que descreveu como "muito romântico". Ela passou duas semanas escrevendo, mas deixou o manuscrito de lado quando deu à luz. Em sua segunda gravidez, Cara se planejou para continuar a escrever por cerca de oito semanas e conseguiu terminar a história.

Apesar de ter tido ótimas experiências nas suas duas gestações, ela queria escrever um livro que abordasse a gravidez de todas as formas. "Existem muitas pessoas que querem engravidar e não conseguem. Existem muitas pessoas que estão grávidas e não querem estar. Existem muitas pessoas que têm esses sentimentos realmente grandes e complicados sobre a gravidez. Então eu sabia que eu realmente queria tratar isso com cuidado e honestidade. Eu não queria ignorar as partes da gravidez que são muito difíceis e delicadas", explicou.

Na trama, Willa, melhor amiga da protagonista, tenta engravidar diversas vezes, mas não obtém sucesso, enquanto Eve se vê grávida sem nunca ter se imaginado como mãe. Para que a gravidez inesperada e a amizade não se ofuscassem na história, Cara afirmou que desejou mostrar como as relações e as prioridades podem mudar ao longo da vida. Para ela, apesar do amor entre as personagens não mudar, as prioridades na vida uma da outra se alteram. A escolha em abordar uma relação assim veio da vontade de mostrar que mesmo uma amizade saudável pode ser difícil em alguns momentos.

Além desse conflito, a protagonista se vê em uma espécie de triângulo amoroso com Ethan, o pai de seu bebê, que ainda é uma incógnita em sua vida, e Shep, irmão de Willa, que se mostra cada vez mais carinhoso e prestativo. Apesar de os dois homens representarem estereótipos opostos, a autora não teve a intenção de retratar nenhum dos personagens de maneira negativa.

"Eu não amava a ideia de Eve ter que criar um filho com alguém que fosse um cara mau, era muito triste para mim. Eu não queria isso para ela."