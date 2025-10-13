Woody Allen presta homenagem a Diane Keaton, que morreu aos 79 anos

"Com a passagem do tempo, comecei a fazer filmes para uma audiência solo, a de Diane Keaton. Eu nunca li uma crítica sobre o que fiz e me importava somente com o que Keaton tinha a dizer sobre."

Entre outras anedotas sobre a vida do casal, ele elogiou a atriz: "Ao contrário de qualquer outra pessoa que o planeta já tenha conhecido e que provavelmente nunca mais verá, seu rosto e sua risada iluminavam qualquer espaço em que ela entrasse."

"Essa bela caipira acabou se tornando uma atriz premiada e um ícone da moda", escreveu ele. "Tivemos alguns anos maravilhosos juntos e finalmente seguimos em frente. Só Deus e Freud podem descobrir por que nos separamos."

"Há poucos dias, o mundo era um lugar que Diane Keaton ocupava. Agora, é um mundo que não a possui mais. Consequentemente, é ainda mais sombrio. Mesmo assim, existem seus filmes. E sua risada incrível ainda ecoa na minha cabeça", complementou o diretor, sobre seu legado.

Morte de Diane Keaton

Diane Keaton, atriz vencedora de um Oscar e veterana de Hollywood, morreu no último sábado, 11, aos 79 anos de idade. Um porta-voz da família divulgou um comunicado à imprensa norte-americana pedindo por privacidade e sem dar mais detalhes.