Virginia Fonseca e Vini Jr. voltaram a conversar após fim do relacionamento

"Deixa aí no tempo! A gente está conversando, e vamos ver. A questão agora é dele seguir a vida dele, eu vou seguir a minha... E se for para ser, vai ser. Estou disposta a dar uma segunda chance, mas vamos ver", respondeu.

A influenciadora digital ainda disse que o atleta teve uma "atitude de homem" em lhe pedir desculpas publicamente. "Achei legal da parte dele e sou grata. Eu agradeci ele pelo texto."

Entenda o romance entre Vini Jr e Virginia

Após alguns meses solteira - Virginia Fonseca se separou de Zé Felipe em maio - a influenciadora iniciou um affair com o jogador de futebol.

Nas redes sociais, ela deu pistas sobre este novo relacionamento e chegou a aparecer com uma camisa do Real Madrid assinada por Vini.

Mas a história chegou ao fim, com repercussão pública.