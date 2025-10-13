'Crise de ansiedade e medo', diz Val Marchiori, antes de começar quimio

Às vésperas de iniciar o tratamento de quimioterapia contra o câncer de mama, Val Marchiori refletiu sobre o diagnóstico da doença. Segundo ela, está confiante no processo, mas ainda não se sente preparada.

"Muitas noites eu me pego chorando, tenho crises de ansiedade, crises de medo. É difícil", disse em entrevista à Quem. "Estou com muita fé em Deus, mas 'preparada' é uma palavra muito difícil, porque acho que ninguém está, nem eu."

Recentemente, a socialite publicou nas redes sociais um vídeo cortando o cabelo. A decisão foi tomada para tentar amenizar a queda dos fios, parte natural do processo de quimioterapia.