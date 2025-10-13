'Pequenas Criaturas' é o grande vencedor do Festival do Rio; confira lista de premiados

O Festival do Rio encerrou, nesse domingo, 12, sua 27ª edição com a entrega dos Troféus Redentor e do Prêmio Felix, dedicados, respectivamente, à Première Brasil e à produção LGBT+. A cerimônia no Cine Odeon - Centro Cultural Luiz Severiano Ribeiro foi conduzida pelos atores Clayton Nascimento e Luisa Arraes.

O grande destaque da noite foi Pequenas Criaturas, de Anne Pinheiro Guimarães, que conquistou o prêmio de Melhor Longa-Metragem de Ficção na competição principal da Première Brasil. A produção também levou o Troféu Redentor de Melhor Direção de Arte.

Estrelado por Carolina Dieckmann e Caco Ciocler, o filme acompanha Helena, uma mãe que se vê sozinha após o marido viajar a trabalho para o exterior. Ambientado em 1986, a trama mostra a adaptação da família à nova capital futurista do País, enquanto a matriarca precisa lidar com um adolescente irritado e uma criança que enxerga o mundo de maneira única.