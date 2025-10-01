Maroon 5 fará show gratuito em São Paulo

A banda Maroon 5 fará um show gratuito em São Paulo no dia 5 de dezembro.

A apresentação será destinada para três mil fãs da banda, que serão escolhidos em ação da Budweiser, patrocinadora do evento. Não haverá venda de ingressos, e o local do show ainda não foi divulgado.

O show faz parte do lançamento da Bud Live, plataforma global de música e shows internacionais da marca.