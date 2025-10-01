Mama Bruschetta sofre acidente doméstico

A apresentadora Mamma Bruschetta, de 76 anos, precisou acionar o socorro na madrugada desta segunda-feira, 13, depois de cair em casa.

Nas redes sociais, a artista agradeceu à atuação dos bombeiros que a atenderam. "Queridos bombeiros que me acudiram no tombo que sofri na madrugada. Verdadeiros heróis", escreveu a apresentadora.

Este é o segundo acidente doméstico que Mamma Bruschetta sofre nos últimos meses. Em julho do ano passado, também de madrugada, ela sofreu uma outra queda e precisou de ajuda dos bombeiros.