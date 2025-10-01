Kate Cassidy encontra carta escondida de Liam Payne um ano após sua morte

Kate Cassidy, influenciadora que namorava Liam Payne quando ele morreu em outubro de 2024, usou seu perfil no Tiktok para mostrar uma carta do cantor, encontrada por ela recentemente.

Kate estava arrumando malas para viajar quando foi surpreendida pelo texto deixado pelo ex-membro da One Direction.

"Eu odeio quando a gente não consegue se despedir, então... Tchau. Te amo, Katelyn. Tenha um ótimo dia. Com muito amor, eu! 444", diz o bilhete.