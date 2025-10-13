João Gomes reencontra professora na plateia de show, se emociona e agradece

Neste fim de semana, João Gomes fez um show beneficente em Petrolina, cidade do interior de Pernambuco onde o cantor passou a sua infância. Do palco, ele avistou a professora Verlândia, que o alfabetizou, e a partir daí, protagonizou um momento emocionante. "Professora minha ali no canto, eu sei que sente orgulho, porque foi com você que eu aprendi a ser um rapaz direito, tá bom?", disse emocionado.

João Gomes lembrou ainda que, no início de sua carreira, entrou em contato com a professora para agradecer. "Quando eu cantei minha primeira música que fez sucesso, eu mandei mensagem para professora Verlândia e eu acho que ela nem lembrava de mim [ou se lembrava], mas nunca mais tinha mandado mensagem. Eu digo: 'obrigado por me ensinar a escrever'. Hoje, graças a Deus, a gente está aqui", disse.

O cantor finalizou a sua homenagem às professoras de sua infância, dando um recado: "Queria dizer para toda criança: respeite seus pais, seu professor, saiba que você mora em uma cidade muito linda. Essa festa tem que acontecer todo ano para gente se lembrar do lugar que a gente é, com muito orgulho e poder falar. E muitos daqui vão ganhar o mundo um dia. Vão atravessar o oceano, vão conhecer os Estados Unidos, o Japão, assim como eu conheci. Então, é isso. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. A gente não poderia terminar de forma melhor".