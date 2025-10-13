Debora Bloch recebe homenagem e se emociona em encontro com o pai

O sucesso de Debora Bloch como Odete Roitman no remake de Vale Tudo foi celebrado no Domingão com Huck desse domingo, 12. A atriz foi surpreendida com homenagens que a emocionaram ao longo da atração.

Em vídeo, o ator Jonas Bloch, pai de Debora, relembrou momentos marcantes da infância da filha e a decisão dela de seguir carreira artística.

"Quando ela estava prestes a prestar vestibular, eu perguntei o que ela queria ser. Ela pensou em várias coisas, inclusive em história, mas percebi algo diferente no comportamento dela. Perguntei o que estava acontecendo e ela me disse: 'estou pensando que eu podia ser atriz'", contou Jonas, que a apoiou desde o início.