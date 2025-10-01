Capa de livro brasileiro é eleita uma das 50 melhores do ano, segundo instituto americano

O designer carioca Leonardo Iaccarino teve um de seus trabalhos reconhecidos como as 50 melhores capas de livros do ano, segundo o American Institute of Graphic Design (AIDA). O trabalho que conquistou o feito é a edição brasileira da biografia Lou Reed - O Rei de Nova York, de Will Hermes (editora BestSeller).

A capa premiada traz uma sobreposição de acetato transparente envolvendo a imagem do artista nova-iorquino, considerado um dos mais influentes da história da música. O amarelo é uma referência à banana do disco The Velvet Underground & Nico, em capa concebida por Andy Warhol.

"Cada projeto é uma tentativa de transformar o livro em uma experiência sensorial", afirmou Iaccarino, em comunicado enviado à imprensa. "Saber que leitores e jurados são tocados por esse olhar é profundamente gratificante."