A Fazenda: Carol Lekker se envolve em brigas e público pede por expulsão

Ambas as atitudes foram vistas de maneira negativa pelos internautas, em especial o "selinho" que Carol deu em Yoná enquanto brigava com a participante. "Acho que a Yoná é problemática, mas isso aqui que a Carol fez não é assédio? Deveria ser expulsa", disse uma.

Outros ressaltaram um trecho do discurso de Marcos Mion para os participantes de A Fazenda 11, em que ele explica que atos como o de Carol geram expulsão.

Nesse domingo, 12, Tamires e Carol entraram em outra briga acalorada. Durante a discussão, ambas foram separadas por outros participantes.

Tamires foi acusada de racismo por Carol, entre a troca de outros palavrões.

"Isso aqui é uma mulher descontrolada, que cospe na cara de outras mulheres", relembrou também Tamires, sobre a briga em que Carol cuspiu em Rayane Figliuzzi.

O público não recebeu muito bem as brigas: muitos pedem pela expulsão da peoa enquanto outros acham que a volta de algumas Roças teria "subido à cabeça".