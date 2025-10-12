Tratando-se contra um câncer, Val Marchiori posta vídeo cortando o cabelo

Val Marchiori usou sua conta no Instagram para publicar um vídeo em que corta parte de seu cabelo e fez uma reflexão sobre o tratamento contra um câncer de mama ao qual vem se submetendo atualmente.

"Hoje é um recomeço. Não é só sobre cortar o cabelo, é sobre coragem. Sobre enfrentar o medo de ficar careca e, ao mesmo tempo, sentir nascer uma nova mulher dentro de mim. Hoje começa uma nova fase - o início do tratamento, o início da minha cura", escreveu.

Val Marchiori prosseguiu: "Com medo, sim, mas com esperança e com fé em Deus, em primeiro lugar. Porque eu sei que vou vencer mais essa batalha contra o câncer de mama."