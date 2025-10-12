Tiago Iorc é internado às pressas com hérnia de disco e faz alerta

O cantor Tiago Iorc revelou que precisou ser internado às pressas em um hospital neste fim de semana após ter uma crise de hérnia de disco cervical. Em uma publicação no Instagram, o músico disse que está bem, explicou que o quadro de saúde foi causado por má postura e aproveitou o momento para fazer um alerta e um pedido aos seguidores.

Segundo o músico, um dos motivos da hérnia tem relação com o fato de ele ficar muito tempo com a cabeça baixa e o pescoço em posição inadequada. "Tive que ser internado às pressas por conta de uma crise de hérnia de disco na cervical, causada por má postura ao longo dos anos... por ser alto, por tocar violão, por ficar muito tempo no celular (nosso mal contemporâneo)... basicamente, por eu ficar com a cabeça baixa e o pescoço curvado por muito tempo."

Segundo o artista, não é a primeira vez que ele tem uma crise parecida, e uma cirurgia foi indicada há quatro anos. Na ocasião, no entanto, ele conseguiu contornar o quadro com tratamentos menos invasivos, como osteopatia, fisioterapia e pilates.