Katy Perry é flagrada aos beijos com Justin Trudeau

Katy Perry e Justin Trudeau foram flagrados aos beijos a bordo de um iate na costa de Santa Bárbara, na Califórnia (EUA), segundo informações do jornal Daily Mail. As imagens, feitas por um fotógrafo do próprio veículo, reacenderam os rumores de um suposto romance entre a cantora e o ex-primeiro-ministro do Canadá.

Segundo as informações do jornal, o casal estava em um iate que pertence a Perry, aproveitando um momento de pausa da turnê mundial da cantora. Nas fotos, eles aparecem abraçados e trocando beijos.

Um romance entre Perry e Trudeau já vinha sendo especulado desde o fim do casamento entre a cantora e Orland Bloom, anunciado no início de julho deste ano. No mesmo mês, ela foi flagrada com o político em um famoso restaurante em Montreal, no Canadá, o Le Violon.