Diane Keaton deixou fortuna equivalente a R$ 544 milhões, diz site

Diane Keaton, renomada atriz de Hollywood que morreu neste sábado, 11, aos 79 anos de idade, tinha um patrimônio líquido estimado em US$ 100 milhões (o equivalente a R$ 544 milhões, na cotação atual).

A informação é do site especializado Page Six, que definiu-a como "uma habilidosa investidora imobiliária especializada em restaurar casas históricas".

O interesse por arquitetura e design fez com que a atriz comprasse diversas casas e mansões de alto valor ao longo das décadas, algumas das quais foram vendidas posteriormente.