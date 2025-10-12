'Altas Horas' celebra 25 anos com especial ao lado de Caetano Veloso e amigos

Os amigos apresentaram juntos Desde que o samba é samba e Super-homem (A canção). A plateia não aguentou: ficou de pé e se emocionou. A naturalidade da conversa deu espaço à outra: à abertura das terças feitas por Gil nos vocais de Caetano.

"Os meninos", como os chama Ivete, tem uma "genialidade não só para a música, mas para a vida". Seus "40 assuntos diferentes numa música só" a tocam "desde sempre". A dama do Carnaval interpretou Trem das cores, música que retorna à sua infância, às longas viagens de carro que fazia desde Juazeiro com sua família.

Gil e Caetano escreveram mais de dez músicas juntos, reflexo de gostarem tanto um do outro. Aliás, "gostar é uma palavra que não cabe, porque é uma coisa extraordinária". A deixa foi a oportunidade para o homenageado cantar Divino maravilhoso, que eles compuseram juntos para Gal Costa.

Num solo, Gil interpretou a canção sobre o luto, Cajuína. A música conta a história de quando Caetano conseguiu chorar a partida de seu amigo Torquato Neto. Após uma visita do pai do jornalista, que lhe deu uma rosa e um copo de cajuína, o músico lamentou a partida daquele que manteve a Tropicália viva no país durante seus anos de exílio.

O Leãozinho brindou a Platéia Caetano Veloso, novidade revelada no programa especial de 25 anos: todas as plateias do show vão agora homenagear algum artista. Ivete, Ney e Gil também ganharam cada uma uma plateia para chamar de sua.

Tom, Zeca e Moreno Veloso também participaram do programa. Sua "família harmônica", como definiu o músico, vai para além do sentido de união. Força estranha foi o espaço para a voz de cada um deles brilhar juntas e individualmente. O final seco deixou um gostinho de quero mais da musicalidade dos Veloso juntos.