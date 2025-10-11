Relembre lista de filmes e prêmios da atriz Diane Keaton

Diane Keaton morreu neste sábado, 11. A atriz ficou marcada por uma trajetória com diversas comédias românticas e longa parceria com Woody Allen, além de ter vencido prêmios como o Oscar ou o Globo de Ouro. Relembre abaixo alguns de seus principais filmes.

Entre os destaques, Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, que lhe rendeu o Oscar de Melhor Atriz em 1978. O roteiro foi considerado o melhor da história em uma eleição feita pelo WGA, o sindicato dos roteiristas de Hollywood, em 2015.

Um humorista divorciado e uma jovem cantora. Este é o casal que marcou a trama, Anne Hall, no título original. Na vida real, Keaton e Woody Allen, com quem contracena diretamente, já haviam sido um casal. Segundo ela, porém, o filme não era sobre si.