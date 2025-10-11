Morre Diane Keaton, atriz vencedora do Oscar, aos 79 anos

Diane Keaton, vencedora do Oscar de melhor atriz por seu trabalho em Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (1977) morreu neste sábado, 11, aos 79 anos de idade. A informação foi divulgada pela revista norte-americana People. A causa da morte e outros detalhes ainda não foram revelados, e a família da atriz pediu por privacidade, segundo comunicado feito por um porta-voz.

Diane Hall (seu nome de batismo) nasceu em 5 de janeiro de 1946, no Estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Demonstrou interesse pela atuação e participou de algumas peças já na escola. Buscou fazer faculdade de artes nos anos 1960, mas não concluiu e se mudou para Nova York para tentar trabalhar na área. Foi nessa época que precisou adotar o nome artístico Diane Keaton - já que havia outra Diane Hall afiliada à associação dos atores. A inspiração foi o sobrenome de solteira de sua mãe.

Em 1968 chegou à Broadway, como parte do elenco do musical Hair, onde interpretou Sheila. No ano seguinte, por seu papel no espetáculo Play It Again, Sam (Sonhos de um Sedutor) recebeu uma indicação ao Tony Awards, o principal prêmio do teatro norte-americano. A peça também marcou a parceria com o diretor Woody Allen, que se estenderia ao cinema.