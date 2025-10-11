Lexa e Ricardo Vianna se emocionam em homenagem à filha durante casamento

A cantora Lexa compartilhou diversos vídeos com momentos de seu casamento com Ricardo Vianna, realizado na última sexta-feira, 10. Entre eles, uma homenagem à filha do casal, Sofia, que morreu aos três dias de idade no último mês de fevereiro.

Em determinado momento da cerimônia, após a troca de alianças, os noivos pegaram uma dúzia de balões brancos com o nome de Sofia e os soltaram no ar, rumo ao céu. Ambos se emocionaram, assim como parte dos convidados.

Sofia nasceu prematura em 2 de fevereiro de 2025. Lexa vinha internada num hospital em São Paulo desde o dia 21 de janeiro e deu à luz pouco depois de completar 6 meses de gravidez. A bebê não resistiu aos tratamentos e morreu em 5 de fevereiro, três dias depois.