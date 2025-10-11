Bruna Griphao explica por que usou 'vestido horrível' no casamento de Lexa

Bruna Griphao se pronunciou após receber críticas por conta do vestido que usou no casamento da cantora Lexa, no qual foi madrinha, na última sexta-feira, 10. Em stories no Instagram, a atriz comentou sobre o que chamou de "polêmicas" após "fotos que saíram na imprensa" em que seu vestido não estaria adequado.

"Eu sei que o vestido está horrível, mas não era essa a proposta. Não aconteceu só comigo, mas com uma outra amiga minha. Atrasou tudo e a gente pegou o vestido só 10 minutos antes do casamento. Eu não tinha provado ainda e tinha 10 minutos para chegar", relatou.

"Pensei em passar em casa e botar qualquer outro vestido azul daquele tom. Só que ou eu passava em casa e não passava a vergonha, mas c*** a cerimônia da minha amiga, ou eu ia daquele jeito, c*** comigo e não com a cerimônia", continuou Griphao.