Entenda por que último 'Velozes e Furiosos' pode não sair do papel

Essas condições, no entanto, apresentam um gasto maior para a produção, uma vez que os custos de mão de obra em Los Angeles são considerados altos, além da cidade não oferecer a mesma isenção de impostos atrativas em localidades como Atlanta ou Vancouver, no Canadá. A "ressurreição" de Walker também é empecilho financeiro, uma vez que os efeitos visuais necessários para recriar suas feições são considerados caros, além de nem sempre apresentarem resultados satisfatórios.

Por fim, é bom lembrar que os três primeiros filmes da franquia, lançados entre 2001 e 2006, justamente os que focam na cultura de corrida de rua, foram os que menos arrecadaram nas bilheterias. Desde então, "Velozes e Furiosos" passou a apostar em tramas de assaltos e espionagem, contando com cenas de ação cada vez mais alucinantes.

A mudança do mercado cinematográfico mundial também foi levada em consideração. Além de perder o mercado russo após o país se fechar com o início do conflito com a Ucrânia, o mercado do leste asiático, antes uma mina de ouro para grandes franquias, passou a dar mais espaço a filmes locais.

Enquanto isso, públicos do Ocidente têm mostrado cansaço em relação à grandes franquias, com até os antes bilionários filmes de super-herói tendo problemas para alcançar bilheterias lucrativas de US$ 700 milhões. Maior bilheteria do gênero em 2025, "Superman", por exemplo, fechou sua temporada nos cinemas mundiais com uma arrecadação de US$ 615 milhões.

Esses detalhes, por enquanto, têm impedido que o novo "Velozes e Furiosos" receba a luz verde na Universal. O filme, inclusive, já teve três datas de estreia anunciadas - abril de 2025, algum momento de 2026 e, por fim, abril de 2027 -, mas não está mais registrado no calendário de lançamentos do estúdio.

