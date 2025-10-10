Selton Mello é destaque em pôster global de novo filme 'Anaconda'

Depois do sucesso internacional com Ainda Estou Aqui, Selton Mello fará parte do elenco do filme Anaconda, que chega aos cinemas no dia 25 de dezembro. Nesta sexta-feira, 10, a Sony Pictures apresentou a arte do cartaz que divulgará o filme em cinemas de todo o mundo e o ator brasileiro aparece em destaque. Selton Mello compartilhou nas suas redes sociais o cartaz e convidou seus seguidores: "No Natal a gente se encontra".

Além de Selton Mello, o longa-metragem dirigido por Tom Gormican (O Peso do Talento) traz em seu elenco nomes como Jack Black, Paul Rudd, Steve Zahn e Thandiwe Newton. A trama é situada na Amazônia e acompanha Doug (Jack Black) e Griff (Paul Rudd), dois amigos que enfrentam uma crise de meia-idade e resolvem realizar o antigo sonho de regravar o filme Anaconda, que marcou a juventude da dupla. Porém, as coisas saem do controle quando uma cobra gigante surge no set de filmagem e eles precisam lutar por sobrevivência.